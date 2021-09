Gleich mehrere Zeugen riefen am Sonnabend gegen 17 Uhr die Polizei, weil sie Schüsse am Ruppiner See nahe Karwe gehört hatten. Die Polizei rückte aus und wurde schnell fündig: In einem Bootsschuppen in Karwe trafen die Beamten auf vier Jugendliche und Männer im Alter von 13 bis 19 Jahren. Sie galten als tatverdächtig.