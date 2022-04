Zeugen meldeten am Sonnabend, 9. April, gegen 7 Uhr morgens einen VW Caddy, der mit unsicherer Fahrweise durch Wittstock fuhr. Schließlich stoppte der Wagen an einer Einfahrt. Ein scheinbar betrunkener junger Mann stieg aus und lief davon. Weil er so alkoholisiert war, stürzte der Fahrer mehrfach....