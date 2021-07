Polizisten wurden am späten Donnerstagabend um kurz vor Mitternacht in die Puschkinstraße in Wittstock gerufen, weil dort ein Mann eine Frau geschlagen haben soll.

Auf einem Spielplatz vor Ort trafen die Beamten schließlich einen 39-Jährigen und dessen 37-jährige Lebensgefährtin an. Beide waren laut Polizei betrunken. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann die Frau ins Gesicht geschlagen. Die Polizeibeamten überprüften die Identität des mutmaßlichen Täters und leiteten anschließend ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ein.