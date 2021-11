Ein Zeuge rief am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr bei der Polizei an, weil ein VW auf der A 24 in Richtung Hamburg Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer touchierte mit dem Auto zudem kurz vor der Rast- und Tankanlage Walsleben Ost mehrfach die Seitenschutzplanke. Auf dem Rastplatz kollidierte das Fahrzeug einen Betonpfeiler an der Tankstelle und kippte auf die linke Seite. Der 55-jährige Fahrer musste aus dem Fahrzeug gerettet werden und kam anschließend in ein Krankenhaus.