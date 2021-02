Unbekannte hatten es in der Nacht zu Montag in Neuruppin auf Autos der Marke Audi abgesehen: Gleich zwei der Wagen wurden in der Stadt gestohlen.

Zwei Wagen der gehobenen Klasse sind verschwunden

Einen weißen Audi Q7 mit dem Kennzeichen NP-OO 999 stahlen die Täter am Treskower Ring. Das Fahrzeug stand unter einem Carport. Sachschaden: rund 50.000 Euro.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag schlugen Diebe am Feldweg in Neuruppin zu. Sie nahmen einen schwarzen Audi Q5 mit, der auch unter einem Carport stand. Das Kennzeichen des Wagens lautet OPR-BC 444. Der Gesamtwert liegt laut Polizei bei 45.000 Euro.