OPR-Landrat Ralf Reinhardt hat sich in einem gemeinsamen Schreiben mit seinem Prignitzer Amtskollegen Christian Müller an den Minister des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann, an den VBB sowie die DB Netz AG und DB Regio gewandt. Dabei geht es um die verlängerte Sperrung auf der Strecke des RE 6. © Foto: Pressestelle Landkreis Ostprignitz-Ruppin