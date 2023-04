Mit Handfesseln und in Begleitung zweier Justizbeamter betritt Hakan K. (Name geändert) am Mittwoch, 19. April, den Gerichtssaal im Landgericht Neuruppin. Es ist nicht das erste Mal, dass der 35-Jährige diesen Saal von innen sieht. 2021 wurde er an gleicher Stelle wegen Totschlags zu einer langjä...