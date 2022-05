Die Staatsanwaltschaft wirft Dirk F. (Name geändert) vor, im Zeitraum von Juli 2016 bis April 2017 als Pfleger auf der Station für Psychosomatik und Psychotherapie in den Oberhavel-Kliniken in Hennigsdorf in zwölf Fällen sexuelle Handlungen an einer Patientin vorgenommen zu haben – sowohl wäh...