Wer am Mittwochabend beim Arbeitstreffen in der Richterakademie in Wustrau zuhörte, wie einig sich Kreis, Städte und Gemeinden und die Bürgerinitiative (BI) „Ruppiner See – Ausbau Radwege“ waren, kann sich eigentlich nur wundern, dass es den Radweg an der Landesstraße 164 trotzdem noch nic...