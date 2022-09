Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz haben Beamte der Polizeidirektion Nord mit Unterstützung der Direktion Besondere Dienste, des Landeskriminalamtes (LKA) und durch Diensthundeführer der Polizeidirektion Süd und der Polizei Berlin am Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Betriebsgelände in Neuruppin durchsucht. Die betroffene Firma befindet sich am Hugo-Eckener-Ring durchgeführt.