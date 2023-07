Jetzt fahren auch in Brandenburg Regionalzüge mit Biokraftstoff. Die erste Tankstelle an der Schiene steht in Neuruppin. Hier werden die Züge des RE 6 (Prignitz-Express) betankt und auf die Strecke geschickt. Der alternative Kraftstoff HVO kann ohne Probleme die ehemaligen Dieselloks antreiben, ei...