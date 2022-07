Wer das Werksgelände der Cablo GmbH an der Flugplatzstraße in Fehrbellin betritt, blickt auf Berge farbiger Knäule aus Kabeln. In allen erdenklichen Längen und Stärken werden sie geliefert: spaghettidünne Kabel aus Autos, gartenschlauchdicke Kabel aus dem Tiefbau bis hin zu großen, mehr als o...