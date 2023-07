Brandenburg ist Pferdeland. Gefühlt weidet hinter jedem Gartenzaun eins. Laut Tierseuchenkasse Brandenburg gibt es aktuell exakt 31.871 Pferde in der Mark. Wer reiten lernen will, kann das in eines der 384 Reitvereine tun, die in Brandenburg registriert sind. Immerhin fast 12.000 Mitglieder haben d...