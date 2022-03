Im Moment sind mehr Flüchtlinge in Gnewikow untergebracht als Einwohner, sagt Andreas Liedtke, Leiter des Amtes für Familien und Soziales des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Tatsächlich sind am Wochenende 360 Geflüchtete aufgenommen worden. In dem Ortsteil von Neuruppin leben 313 Einwohner.