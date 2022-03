„Ich kann jetzt nicht einfach zu Hause sitzen“, sagt Gregorij Koch. Der 52-Jährige lebt in Alt Ruppin. Seine Schwester, seine Mutter, Cousinen und Cousins – eigentlich fast die gesamte Familie lebt in der Ukraine . Und so hat Gregorij Koch beschlossen, etwas zu unternehmen. Am späten Montagna...