Hunderte von Flüchtlingen aus der Ukraine kamen am Wochenende in Ostprignitz-Ruppin an. Allein im Jugenddorf Gnewikow wurden von Freitag bis Sonntag über 300 Menschen untergebracht. „Das war nur durch die überwältigende Unterstützung der Dorfgemeinschaft möglich“, sagt Kranz, Stellvertrete...