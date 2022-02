An die ehemalige Mülldeponie am Neuruppiner Kuhburgsberg, direkt am Abzweig in Richtung Rägelin, erinnert auf den ersten Blick nichts mehr: Längst ist das Gelände dicht bewachsen. Doch in der Stadt Neuruppin hat eben jene Deponie für eine böse Überraschung gesorgt: Die Kommune soll sie über...