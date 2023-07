Ratten-Plage in der Innenstadt – Verwaltung ergreift erste Maßnahmen

Schädlinge in Neuruppin

Die starken Regenfälle in den letzten Wochen haben in Neuruppin für ein tierisches Problem gesorgt – eine massive Ratten-Population in der Innenstadt. Jetzt hat die Stadtverwaltung erste Maßnahmen ergriffen.