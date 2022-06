Weshalb der Herrentag so eskalierte, kann sich Bodhi Yadav (Name geändert, richtiger Name der Redaktion bekannt) rational nicht erklären. Fest steht, dass sich der Mediziner am frühen Abend des Himmelfahrttags auf dem Boden liegend wiederfand, umringt von mehreren Angreifern, die auf ihn eintrate...