Patricia ist 31 Jahre jung und wohnt in Herzberg (Mark). Sie arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten. „Zu meinen Charaktereigenschaften gehören: facettenreich, lebensfroh, humorvoll, herzlich.“ Sie interessiert sich für Fotografie, Musik und liebt sowohl das Tanzen als auch das Singen. Das Kochen zählt ebenfalls zu ihrer Leidenschaft. „In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und Freunden. Ich spiele gern Tischtennis und Volleyball.“ Zudem fährt sie im Winterurlaub gern Snowboard.

(sbb@moz.de)

Wer wird die „Schönste Brandenburgerin des Monats?“

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!