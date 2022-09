Wer in Oberhavel lebt, aber in Ostprignitz-Ruppin zur Schule geht, muss für die Fahrt dorthin viel Geld zahlen. So wie die Familie von Niklas Zieske aus Bötzow. Er besucht die Fontaneschule in Neuruppin – und seine Familie muss pro Jahr knapp 800 Euro bezahlen, damit er dies auch künftig tun kann. © Foto: Stefan Sauer