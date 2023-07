Bau-Beginn an Grundschule „Am Burgwall“ – was sich ändert

Schule in Wildberg

Trist und staubig ist der Schulhof der Grundschule „Am Burgwall“ in Wildberg. Nun rücken die Bagger an. In den Sommerferien geht es los. Dann wird der Schulhof komplett umgestaltet. Das ist geplant.