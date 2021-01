In den zehn Wehren des Landkreises waren Ende 2020 noch 1738 Feuerwehrleute im aktiven Dienst. Allein in Neuruppin waren es 28 Einsatzkräfte weniger als im Vorjahr.Laut Kreisbrandmeister Olaf Lehmann hat das damit zu tun, dass nach der Eröffnung der neuen Stützpunktfeuerwehr in Alt Ruppin, in der...