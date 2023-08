Die Brücke über die ehemalige Kleinbahn am Ortsausgang Lindow in Richtung Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) wird neu gebaut. Dafür wird die Landesstraße L 19 voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Über Monate müssen Umwege in Kauf genommen werden. Das ist geplant.

Zunächst wird die Baustelle eingerichtet und die Schilder für die Vollsperrung aufgestellt. Das beginnt am Montag, 14. August. Hier ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Unter Vollsperrung starten dann ab Montag, 21. August, die Arbeiten für eine provisorische Fußgängerbrücke. Im Anschluss wird das marode Bauwerk abgerissen und mit dem Bau der neuen Brücke begonnen. Voraussichtlich Mitte Dezember 2023 wird die neue Brücke fertig sein und die Vollsperrung aufgehoben, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag mit.

Ist die Straße nach Rheinsberg erst einmal gesperrt, müssen die Umleitungen genutzt werden.

© Foto: Tim Brakemeier/dpa

Umleitung über Schönermark

Der Verkehr aus Lindow kommend, wird über die Landesstraße 22 bis Schönermark, von dort weiter über die alte L 223 (jetzt Kreisstraße K 6527 und K 6830) über Sonnenberg und Schulzendorf bis zur Kreuzung mit der K 6804 bei Hindenberg und weiterführend bis zur Landesstraße 19 bei Klosterheide geleitet beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat für den Ersatzneubau der Brücke die Firma RASK aus Werder an der Havel beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro.