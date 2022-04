Glücklicherweise war die Mutter des sechs Jahre alten Jungen dabei. Sie konnte ihren Sohn trösten und umgehend Rettung herbeirufen. Dabei sollte es ein schöner Nachmittag zu zweit in Kyritz werden: Auf einem Spielplatz in der Straße der Jugend spielten Mutter und Sohn am 27. April, gegen 16.30 U...