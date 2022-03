Wo fehlt der Spielplatz, wo die Parkbank? Gibt es genügend Grün auf dem Schulplatz? Und wie steht es um die Straßen in Neuruppin? Was fehlt, was stimmt, was könnte besser sein? Diese und andere Fragen können die Neuruppiner noch bis Ende dieser Woche, bis zum 20. März, unkompliziert beantworte...