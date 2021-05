Der Tag der Städtebauförderung wird am Sonnabend zum sechsten Mal bundesweit gefeiert. Laut Baudezernent Arne Krohn (links) und Tobias Fischer vom Amt für Stadtentwicklung wurden von 1990 bis 2020 in den Sanierungsgebieten „Ortszentrum Alt Ruppin", „Historische Altstadt" Neuruppin und in den Wohnkomplexen I bis III insgesamt 80 Millionen Euro an Fördermitteln eingesetzt. © Foto: Siegmar Trenkler