Die Gründungsinitiative stellte das Vorhaben des Temnitzschreibers am Mittwoch im Gutspark in Garz vor: André Schmitz, Amtsdirektor und Schirmherr Thomas Kresse, der Amtsausschussvorsitzende Michael Mann, Eric Engelbracht und Frank Matthus (von links). Zum Stipendium gehört auch eine monatliche Bezahlung des Schreibers in Höhe von 1500 Euro. Dafür soll er aber auch einen Blog befüllen. © Foto: Siegmar Trenkler