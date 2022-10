Der Tagesordnungspunkt 10 bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung in Rheinsberg am Mittwoch, 5. Oktober, birgt einigen Sprengstoff in sich. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) fordert darin, die drei Fachausschüsse aufzulösen. Für die meisten Abgeordneten kommt das sehr ...