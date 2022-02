In der Nacht vom Freitag auf Sonnabend, 19. Februar, war die Feuerwehr in Ostprignitz-Ruppin erneut im Dauereinsatz. Das Sturmtief mit dem Namen Zeynep folgte fast umgehend auf den Sturm Ylenia am Vortag. Kreisbrandmeister Olaf Lehmann berichtete schon am Samstagmorgen von mindestens 200 Einsätzen...