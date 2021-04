Die 60-jährige Gabriele M. aus Neuruppin ist seit Mittwoch als vermisst gemeldet. Zuletzt ist sie am späten Dienstagabend, 29. März, in Treskow gesehen worden. Die Polizei suchte sie mit einem Fährtenhund. Dieser führte die Beamten bis an den Ruppiner See, woraufhin Taucher, die Feuerwehr und e...