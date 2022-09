An den Aktionen zum Tag der Bibliotheken beteiligten sich sieben Leihbüchereien aus Neuruppin, Wittstock, Kyritz, Rheinsberg, Fehrbellin, Wusterhausen und Neustadt. In Neuruppin entführte Ulf Borgmann sein junges Publikum in eine Welt voller uriger Figuren, die zum Mitdenken, Merken und Rechnen anregten. © Foto: Holger Rudolph