Ein Autofahrer hat am Wochenende in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) eine Gas-Tanksäule an einer Tankstelle demoliert und ist geflohen. Gegen den Mann, der nach den Ermittlungen aus Schleswig-Holstein kommt, wird nun wegen Sachbeschädigung und Unfallflucht ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Sicherungstechnik an der Tanksäule habe eine mögliche Explosion oder einen Brand bei dem gefährlichen Vorfall vom Samstag verhindert.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann den Tankstutzen an sein Auto angeschlossen haben. Aus ungeklärter Ursache habe das Gas-Tanken wohl nicht funktioniert. Der anscheinend verärgerte Fahrer aus der Region Rendsburg fuhr los und der Schlauch riss an der Säule ab.

Daraufhin habe der Mann gebremst, den Schlauchrest am Auto abgedreht, weggeworfen und sei Richtung Autobahn geflohen. Das Geschehen wurde demnach von Videokameras gefilmt, so dass Fahrer und Kennzeichen bekannt seien. Der Sachschaden an der Brandenburger Tankstelle wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt.