Ein Open-Air-Event mit großer Showbühne und Techno, House und Trance bis in den Morgen – nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie hatte das im vorigen Sommer viele Leute ins Volksparkstadtion gelockt. Nun legt das „ Back To The Oldschool “-Team nach und veranstaltet in Neuruppin in wenige...