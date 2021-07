Mit Shakespeares "Was ihr wollt" startete am Freitagabend am Resort Mark Brandenburg in Neuruppin das Seefestival in seine Theatersaison für 2021. Im Stück sind Gesine Sand (Olivia), Achim Wolff (Narr), Walter Plathe (Sir Toby Rürup), Martin Seifert (Sir Andrew Bleichenwang), Volker Zack (Malvolio), Julia Fetcher (Viola), Jürg Zuch, (Orsino), Christiane Ziehl (Maria) und Thomas Gerber (Sebastian) noch bis 1. August zu erleben. © Foto: Eckhard Handke