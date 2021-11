Eine 55-Jährige führte am Sonntag ihren Hund auf einem Feld bei Wulkow Gassi. Als gegen 11.45 Uhr ein Jogger auf dem Feldweg vorbeikam, sprang das unangeleinte Tier den 47-Jährigen unvermittelt an und biss ihm in die Wade.

Der Mann zog sich Verletzungen zu, benötigte aber keinen Rettungswagen. Er gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Er erstattete Anzeige. Die Hundehalterin muss sich nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung verantworten.