Mehr 600 Tiere in 80 verschiedenen Arten leben im Tierpark Kunsterspring der Fontanestadt Neuruppin. In naturbelassenen Anlagen ziehen besonders die Wölfe, Steinmarder, Waschbären und Wildschweine die Besucher an, aber auch Wisente, Wollschweine und die Luchse haben ihre Fangemeinschaft. ...