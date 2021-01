Am 31. Januar 1974 kam Eva Strittmatter der Bitte von Schülern nach, ihnen ihre Biographie aufzuschreiben: „Geboren bin ich am 8. Februar 1930 in Neuruppin. 1947 Abitur (ich habe, das gab es damals nach dem Krieg durch besondere Umstände, zweimal hintereinander eine Klasse übersprungen und dadu...