Eine 33-jährige türkischstämmige Fehrbellinerin wurde am vergangenem Freitag, 25. Februar, von Verwandten als vermisst gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen arbeitete die Polizei auch mit der türkischen Polizei zusammen. Inzwischen gibt es auch eine heiße Spur.

Am Sonntagabend (27. Februar) wurden die sterblichen Überreste einer bislang nicht identifizierten Frau auf einem Grundstück in Fehrbellin gefunden. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Vermisste. Der vor wenigen Tagen in die Türkei zurückgekehrte 36-jährige Ehemann der Vermissten gestand, seine Frau getötet zu haben.