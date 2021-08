Manfred Wothe (vorne rechts) hat schon ein paar Mal die Tour de Moz durchs Ruppiner Land geleitet, unter anderem nach Paulinenaue. In diesem Jahr 2021 will er den Teilnehmern viel über die Geschichte der Kyritz-Ruppiner Heide erzählen – wenn nicht gerade ordentlich in die Pedale getreten wird. © Foto: Inez Bandoly