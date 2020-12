„Er hat dem gesamten Anwesen eine Seele gegeben“, sagt der Karwer Oliver Numrich über Krafft von dem Knesebeck. Der Freiherr ist am Sonnabend, 5. Dezember, im Alter von nur 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. „Für den Ort ist das ein echter Verlust“, ist der Verleger Günter Rieger überzeugt. „Er hat das soziokulturelle Leben hier geprägt.“ Dass von dem Knesebeck aber überhaupt den Ort besuchen konnte, der so eng mit der Familiengeschichte verbunden ist, war in der Kindheit des Verstorbenen alles andere als realistisch.

Krafft von dem Knesebeck war das jüngste von drei Kindern

Geboren wurde Krafft von dem Knesebeck im Juni 1954 im schleswig-holsteinischen Kellinghusen. Er war das jüngste von drei Kindern. „Wir hatten ein glückliches Elternhaus, auch wenn die finanzielle Situation schwierig war. Aber unsere Eltern waren sehr fröhlich“, erinnert sich eine seiner beiden älteren Schwestern, Marithi Larretgère. Das hatte offenbar auch abgefärbt. „Mein Bruder war jemand, der den Humor meines Vaters geerbt hatte“, sagt sie.

Karwe spielte schon in der Kindheit eine große Rolle

Schon in ihrer Kindheit war Karwe für die Familie ein immer präsenter Ort. Seit Jahrhunderten waren die Geschichte der Adelsfamilie und die des heutigen Neuruppiner Ortsteils schließlich eng miteinander verbunden – durch die Enteignung 1945 und die Teilung Deutschlands aber in unerreichbarer Ferne. „Wir haben als Kinder trotzdem immer von Karwe geträumt“, erinnert sich Marithi Larretgère. „Wir haben beim Frühstück davon gesprochen, einmal mit einem kleinen Trecker durch den dortigen Park zu fahren.“ Doch einige Jahrzehnte musste das noch ein Traum bleiben.

Der Dienst bei der Marine ermöglichte das BLW-Studium

Das Abitur legte Krafft von dem Knesebeck in Bad Bramstedt ab. Danach ging er zur Marine, wo er insgesamt zwölf Jahre lang diente. „Er hatte dort seinen Grundwehr-Dienst absolviert und sich dort verpflichtet“, erinnert sich Kraffts Schwester. Für ihn war es der Weg, sich sein Studium an der Bundeswehr-Akademie in Hamburg zu ermöglichen. Der junge Mann studierte dort Betriebswirtschaft und stieg danach in einer Lebensmittelkette ein. Die nächsten Jahrzehnte widmete er der Arbeit. So war er auch beim Unternehmen Spar beschäftigt, als die Wende kam. Das war es auch, was ihn in die neuen Bundesländer führte. Doch neben dem Aufbau neuer Märkte sei für Krafft von dem Knesebeck auch immer klar gewesen, dass er nun, wo es möglich geworden war, unbedingt nach Karwe wollte.

Unternehmerischen Mut in Karwe gezeigt

„Er war sehr unternehmerisch, sehr mutig und hat Stück für Stück alles ausgebaut“, berichtet Larretgère. Angefangen hatte die Arbeit in Karwe mit verfallenen Gebäuden. „Er hat sie in Ferienwohnungen umgewandelt und mit dem Erlös dann Wald gekauft“, erinnert sich seine Schwester. „Er hatte bis zum Schluss einen unglaublichen Schaffens- und Lebenswillen.“ Das zahlte sich aus: „Irgendwann sind wir dann wirklich einmal mit dem Trecker durch den Park gefahren“, freut sich Marithi Larretgère über den erfüllten Kindheitstraum.

Gutshof ist lebendiges Areal geworden

Mitte der 2000er-Jahre konzentrierte sich Krafft von dem Knesebeck, der zuletzt bei der Theodor-Fliedner-Stiftung gearbeitet hatte, schließlich vollends auf Karwe. Nach und nach wurde aus dem verfallenen Gutshof wieder ein lebenswertes Areal, wobei er es immer wieder schaffte, Menschen zu mobilisieren und zusammenzubringen, wie Wegbegleiter übereinstimmend berichten. Inzwischen haben dort mehr als 40 Familien in den Wiederaufbau investiert – ein Verdienst, das Oliver Numrich vom Eigentümerbeirat direkt auf das Engagement des Freiherrn zurückführt. „Er hat sich das Gebiet erschlossen. Und wenn man es sich heute ansieht, ist der gute Zustand ihm zu verdanken“, sagt der Karwer.

Karwer Gutspark wurde saniert

Nicht nur der Gutshof, auch der Park wurde in die Sanierung einbezogen. Doch Krafft von dem Knesebeck suchte noch weitere Wege, den Ort zu beleben. Einer davon war eine Tafelrunde. „Auslöser war der originale Tisch der Tafelrunde von Wilhelm I., den er besaß“, erinnert sich Matthias Zágon Hohl-Stein, der die Alte Schäferei bewohnt, die früher ebenfalls zum Knesebeckschen Besitz zählte. So entstand 2007 eine neue Runde, deren Mitglieder sich einmal monatlich an wechselnden Orten trafen, bis die Zusammenkünfte nach dem Tod eines der Gründungsmitglieder mehr und mehr ausfielen. Neben der Arbeit im Parkverein war es aber auch die Ortsgeschichte, die Krafft von dem Knesebeck beschäftigte. In dieser Funktion hatte er auch mit Dr. Gabriele Radecke und Verleger Günter Rieger im Fontanejahr 2019 eine Ausstellung zu Fontane und dessen Beschreibungen Karwes in den Wanderungen erarbeitet.

Der Tod Krafft von dem Knesebecks hinterlässt viele trauernde Menschen – in Karwe, aber auch in der Familie. „Er war nicht nur ein toller Bruder, sondern auch ein geliebter Onkel von sechs Neffen und Nichten. Sie waren seine große Freude und er ihre“, sagt seine Schwester. „Die Bewohner und Eigentümer auf dem Gutshof sind erschüttert über seinen Tod. Der Gutshof in seiner heutigen Gestalt ist ein ihn ehrendes Andenken“, teilte der Eigentümerbeirat des Gutshofes mit. Und auch Hohl-Stein und Rieger bedauern den frühen Tod des Freiherrn. Sein Spuren aber, davon sind alle überzeugt, werden in Karwe noch lange sichtbar sein.