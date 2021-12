364 Bilder, die maximal das A4-Format besitzen dürfen, zeigt die „Triennale der Kleingrafik“, die seit wenigen Tagen in den Museen Alte Bischofsburg in Wittstock zu sehen ist. Bis zum 27. März können die Kunstwerke unter 2G-Bedingungen betrachtet werden. Am letzten Ausstellungstag ist eine Fi...