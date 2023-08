Großer Wasserbedarf der Pool-Besitzer in Fehrbellin und Temnitz

Trinkwasser in Brandenburg

Grundwasser ist in Brandenburg mit Abstand die wichtigste Ressource für Trinkwasser. Wie sieht es in ländlichen Regionen in OPR mit der Versorgung aus? Beispiel Temnitz und Fehrbellin. Teil 2