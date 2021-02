Der Countdown für Wolfgang Schwericke läuft. Noch in diesem Monat wird der 61-jährige Granseer als einer der Sportler in die Chroniken eingehen, der den Äquator umrundet hat. Theoretisch. Nach 13 intensiven Jahren könnte die Marke von 40.075,017 Kilometern noch in diesem Monat fallen.

Äußerst ...