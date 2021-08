Von Heilbronn bis nach Kiel sind in diesen Tagen 39 Schülerinnen und Schüler aus dem Norden Baden-Württembergs unterwegs. Ihr „Rollendes Klassenzimmer“ gibt es seit 2004. In jedem Sommer organisiert der inzwischen 81-jährige Lehrer im Ruhestand Ortwin Czarnowski eine neue Tour. Diesmal legen die elf- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen eine insgesamt 1000 Kilometer lange Strecke zurück. Am Sonntag machten sie im Jugenddorf Gnewikow ...