Ein 56-jähriger Neuruppiner hat eine Plastikflasche mit Altöl in seinem Hausmüll entsorgt. Als der Hausmüll am Freitag, 4. Februar, gegen Mittag von der AWU abgeholt wurde, platzte die Flasche durch die im Fahrzeug integrierte Müllpresse. Das Altöl lief auf die Lönsstraße in Neuruppin. Dadurch wurde die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 20 Metern verschmutzt. Das Altöl drohte durch den einsetzenden Regen in das Erdreich, sowie die Kanalisation einzudringen. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde der Stadtservice Neuruppin informiert und durch diesen eine externe Firma beauftragt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand laut nicht.