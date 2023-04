An einigen Stellen, an denen Radfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten, erinnern und mahnen sogenannte Geisterfahrräder an den Unfall. In Rheinsberg starb eine 82-Jährige als ein Auto sie erfasste. Die Polizei stellte jetzt alle Unfallzahlen und Ursachen für OPR in 2022 vor. © Foto: Ralf Roeger/dpa