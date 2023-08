Sechs verletzte Personen, von denen zwei in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, und ein Sachschaden in Höhe von rund 67.000 Euro. Das ist die erste Bilanz von drei Unfällen, die sich nach Angaben der Polizei am Sonntag (20. August) auf der A24 zwischen Kremmen und Fehrbellin in Fahrtrichtung Hamburg ereignet haben.

Auslöser für die Unfälle war, so die Polizei, das hohe Verkehrsaufkommen. Dadurch habe es immer wieder Stauerscheinungen gegeben. Einige Fahrer seien in der Folge auf die vorausfahrenden Fahrzeuge aufgefahren. Andere, die einen größeren Abstand gehalten hätten, seien dagegen wieder rechtzeitig zum Stehen gekommen. Deshalb, so der Polizeisprecher, hätten sich auf dem kurzen Abschnitt zur fast gleichen Zeit eben auch drei Unfälle unabhängig voneinander ereignet.

Sperrung auf der A24 in Richtung Hamburg

Die Autobahn habe in Richtung Hamburg für 15 Minuten voll gesperrt werden müssen. Der Rückstau sei dadurch noch größer geworden. Da zum Ende der Woche die Ferien in Brandenburg und Berlin zu Ende gehen, sei durch den damit verbundenen Rückreiseverkehr auch in den kommenden Tagen mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf der A24 und damit verbundenen Staus zu rechnen. Verstärkt werde dies, weil viele Menschen das gute Wetter zudem zu einem Kurzausflug an die Ostsee nutzen würden.

Wie am Sonntag war die A24 in Richtung Hamburg auch am Tag zuvor schon wegen eines Unfalls zwischen dem Dreieck Havelland und Kremmen voll gesperrt worden. Drei Fahrzeuge waren dabei ineinander gefahren. Bei diesem Unfall waren zwei Menschen verletzt worden.