Beim Aufprall eines Autos gegen einen Traktor ist auf der Bundesstraße 5 bei Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) eine Frau verletzt worden. Die 21-jährige Beifahrerin des Autos wurde am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Unfall in der Uckermark Drei Verletzte nach Karambolage an berüchtigter Kreuzung in Crussow bei Angermünde Crussow Zuvor war der 20-jährige Traktorfahrer aus Richtung Kyritz kommend auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, als er nach links in Richtung Demerthin (Landkreis Prignitz) abbiegen wollte. Dabei habe ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug versucht, ihn zu überholen.

Der Traktorfahrer bemerkte das zu spät, woraufhin der Wagen in den Traktor hineinfuhr.