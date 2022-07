Erst vor wenigen Monaten, Ende März, sorgte ein Tesla-Fahrer für Schlagzeilen, weil er bei Altlandsberg Märkisch-Oderland ) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Nun wird erneut nach einem flüchtigen Tesla -Fahrer gesucht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen (13. Juli) mitteilte, handelt es sich um den oder die Verursacher/in eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A19 in Richtung Rostock am Vortag.